В Ирпене Киевской области задержаны два представителя диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков.
Еще семеро диверсантов где-то ходят, отмечают в добровольческом формировании Бучанского городского территориального общества №1.
В настоящее время, согласно данным добровольческого формирования, в районе также находятся три группы ДРГ.
Сколько человек входит в состав этих групп, неизвестно.
Однако есть информация о том, что им была поставлена задача похищать военнослужащих, в частности офицеров.
Любые данные о перемещении диверсантов бучанские добровольцы просят передавать по телефону круглосуточной оперативной линии – 096-004-21-88.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Добровольцы Бучи
Фото: Добровольцы Бучи