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Факты / Украина

В Ирпене задержаны два диверсанта, еще три группы ищут

Татьяна Забожко редактор ленты
Затримання диверсантів

В Ирпене Киевской области задержаны два представителя диверсионно-разведывательной группы российских захватчиков.

Еще семеро диверсантов где-то ходят, отмечают в добровольческом формировании Бучанского городского территориального общества №1.

В настоящее время, согласно данным добровольческого формирования, в районе также находятся три группы ДРГ.

Сколько человек входит в состав этих групп, неизвестно.

Однако есть информация о том, что им была поставлена ​​задача похищать военнослужащих, в частности офицеров.

Любые данные о перемещении диверсантов бучанские добровольцы просят передавать по телефону круглосуточной оперативной линии – 096-004-21-88.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Добровольцы Бучи

Фото: Добровольцы Бучи

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