В Ірпені затримали двох диверсантів, ще три групи шукають

В Ірпені Київської області затримали двох представників диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників.

Ще семеро диверсантів десь ходять, зазначають у добровольчому формуванні Бучанської міської територіальної громади №1.

Нині, за даними добровольчого формування, в районі також перебувають три групи ДРГ.

Скільки осіб входить до складу цих груп, невідомо.

Однак є інформація про те, що їм поставили завдання викрадати військовослужбовців, зокрема офіцерів.

Будь-які дані про переміщення диверсантів бучанські добровольці просять передавати за телефоном цілодобової оперативної лінії – 096-004-21-88.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Добровольці Бучі

Фото: Добровольці Бучі