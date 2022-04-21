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Факти / Україна

В Ірпені затримали двох диверсантів, ще три групи шукають

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Затримання диверсантів

В Ірпені Київської області затримали двох представників диверсійно-розвідувальної групи російських загарбників.

Ще семеро диверсантів десь ходять, зазначають у добровольчому формуванні Бучанської міської територіальної громади №1.

Нині, за даними добровольчого формування, в районі також перебувають три групи ДРГ.

Скільки осіб входить до складу цих груп, невідомо.

Однак є інформація про те, що їм поставили завдання викрадати військовослужбовців, зокрема офіцерів.

Будь-які дані про переміщення диверсантів бучанські добровольці просять передавати за телефоном цілодобової оперативної лінії – 096-004-21-88.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Добровольці Бучі

Фото: Добровольці Бучі

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