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Факты / Украина

Большое наступление России на Востоке еще не началось – Данилов

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Большое наступление России на Востоке еще не началось – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось, однако оно будет, и это только вопрос времени. Об этом рассказал Данилов в эфире Радіо НВ.

По его словам, 19 апреля утром начались бои по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но они скорее пробные.

– Но это была их попытка проверить на крепость наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. Потому они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это только вопрос времени.

Я хотел бы заметить – если кто-то говорит, что это будет последнее и решающее сражение, я бы не был таким оптимистичным, впереди может быть много разных вещей, это не будет последнее сражение, — сказал Данилов.

По словам Данилова, Россия еще может подтягивать новые ресурсы и резервы в больших количествах в течение двух-четырех недель.

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