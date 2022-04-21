Большое наступление России на Востоке еще не началось – Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что большое наступление российской армии на восточном фронте еще не началось, однако оно будет, и это только вопрос времени. Об этом рассказал Данилов в эфире Радіо НВ.

По его словам, 19 апреля утром начались бои по всей линии фронта на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей, но они скорее пробные.

– Но это была их попытка проверить на крепость наши Вооруженные силы. Попытка была неудачная. Потому они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это только вопрос времени.

Я хотел бы заметить – если кто-то говорит, что это будет последнее и решающее сражение, я бы не был таким оптимистичным, впереди может быть много разных вещей, это не будет последнее сражение, — сказал Данилов.

По словам Данилова, Россия еще может подтягивать новые ресурсы и резервы в больших количествах в течение двух-четырех недель.