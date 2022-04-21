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Факти / Україна

Великий наступ Росії на Сході ще не почався – Данілов

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Великий наступ Росії на Сході ще не почався – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався, проте він буде, і це лише питання часу. Про це розповів Данілов в ефірі Радіо НВ.

За його словами, 19 квітня зранку почалися бої на всій лінії фронту на території Донецької, Луганської та Харківської областей, але вони скоріше пробні.

– Але це була їх спроба перевірити на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. Тому вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ – це лише питання часу.

Я хотів би зауважити – коли хтось каже, що це буде остання й вирішальна битва, я б не був таким оптимістичним, попереду може бути багато різних речей, це не буде останній бій, – сказав Данілов.

За словами Данілова, Росія ще може підтягувати нові ресурси та резерви у значних кількостях протягом двох-чотирьох тижнів.

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