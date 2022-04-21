Российские захватчики задались целью полностью прекратить гуманитарную поддержку Херсонской области со стороны украинской власти.

Такая информация находится в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В частности, в селе Золотая Балка представители армии Российской Федерации созвали местных жителей на собрание, чтобы сообщить им, что больше зеленых коридоров не будет и покидать населенный пункт запрещено.

– Кроме того, людей предупредили, что в случае обстрела российских позиций подразделениями Вооруженных сил Украины, оккупанты откроют огонь по населенному пункту, – сообщают в Генштабе ВСУ.

Террор населения в регионе не прекращается – российские захватчики продолжают обход жилья и проводят обыски.

Планируют российские военные также организовать в Херсонской области принудительную мобилизацию населения на войну с Украиной.

Напомним, что, по данным оперативного командования Юг, оккупанты решили перенести дату так называемого референдума в Херсонской области с начала мая на 27 апреля.

В командовании добавляют: тот факт, что имитацию волеизъявления назначили на рабочий день, лишь дополнительно подтверждает, что мнение местного населения захватчиков не интересует, а в заготовленном сценарии уже известен результат.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ