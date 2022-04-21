У мешканців тимчасово окупованих територій України, яких країна-агресор РФ намагається примусово “мобілізувати”, є три виходи.

Про це розповів сьогодні на брифінгу радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

Він зазначив, що попереду в окупаційної армії РФ – оборона майже 1 тис. км ділянки від Херсону до Харкова і лише 100 тис. війська на території України.

– Вони розуміють, що не здатні отримати цю територію військовим шляхом. Саме тому триває підготовка до проведення так званого референдуму для майбутньої “Херсонської народної республіки”. Для того, щоб набирати особовий склад до своїх підрозділів з числа мешканців окупованих територій. Це міжнародний злочин, порушення Женевської конвенції і ще комплексу міжнародних законів. Це додасть ще багато сторінок у справу про геноцид, – наголосив Арестович.

У зв’язку з цим він уточнив, що мешканці тимчасово окупованих територій мають три варіанти дій у разі примусової “мобілізації”:

• ховатися;

• залишити територію, доки це можливо;

• у разі “мобілізації” перейти на українську сторону зі зброєю в руках.

– Ви будете героями для нас, які змогли зробити свій складний вибір у складній обстановці. Будемо разом розвертатися і бити ворога, – додав Арестович.

Днями українська розвідка повідомила, що РФ планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

У Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили, що російські загарбники планують примусову мобілізацію населення на війну з Україною.