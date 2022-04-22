Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, на каких именно участках наблюдается самая большая активность российских агрессоров.
– Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюма, Барвенково, узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, возле Мариуполя и на отрезке дороги Запорожье-Донецк, – сообщил он во время брифинга 22 апреля.
Мотузяник уточнил, что противник проводит основные наступательные действия в восточной операционной зоне для установления “полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом”.
– Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и беспрерывные наступательные действия на отдельных направлениях, – подчеркнул он.