Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, на каких именно участках наблюдается самая большая активность российских агрессоров.

– Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюма, Барвенково, узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, возле Мариуполя и на отрезке дороги Запорожье-Донецк, – сообщил он во время брифинга 22 апреля.

Мотузяник уточнил, что противник проводит основные наступательные действия в восточной операционной зоне для установления “полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом”.