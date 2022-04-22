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Факты / Украина

Изюм, Мариуполь, Попасная: в Минобороны назвали участки самой большой активности рашистов

Анастасия Гевко редактор ленты
Изюм, Мариуполь, Попасная: в Минобороны назвали участки самой большой активности рашистов

Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, на каких именно участках наблюдается самая большая активность российских агрессоров.

– Наибольшая активность оккупантов наблюдается в направлении Изюма, Барвенково, узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, возле Мариуполя и на отрезке дороги Запорожье-Донецк, – сообщил он во время брифинга 22 апреля.

Мотузяник уточнил, что противник проводит основные наступательные действия в восточной операционной зоне для установления “полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора с временно оккупированным Крымским полуостровом”. 

– Руководство российской армии завершает определение выгодных мест для нанесения ударов. Об этом свидетельствуют способы огневого поражения, форма построения боевых порядков, эшелонирование войск противника и беспрерывные наступательные действия на отдельных направлениях, – подчеркнул он.

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