Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, на яких саме ділянках спостерігається найбільша активність російських агресорів.
– Найбільша активність окупантів спостерігається у напрямку Ізюма, Барвінкового, вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, біля Маріуполя та на відрізку дороги Запоріжжя-Донецьк, – повідомив він під час брифінгу 22 квітня.
Мотузяник уточнив, що противник проводить основні наступальні дії у східній операційній зоні для встановлення “повного контролю над Донецькою та Луганською областями та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримським півостровом”.
– Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання ударів. Про це свідчать способи вогневої поразки, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках, – наголосив він.