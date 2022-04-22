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Факти / Україна

Ізюм, Маріуполь, Попасна: у Міноборони назвали ділянки найбільшої активності рашистів

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Ізюм, Маріуполь, Попасна: у Міноборони назвали ділянки найбільшої активності рашистів

Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, на яких саме ділянках спостерігається найбільша активність російських агресорів.

– Найбільша активність окупантів спостерігається у напрямку Ізюма, Барвінкового, вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, біля Маріуполя та на відрізку дороги Запоріжжя-Донецьк, – повідомив він під час брифінгу 22 квітня.

Мотузяник уточнив, що противник проводить основні наступальні дії у східній операційній зоні для встановлення “повного контролю над Донецькою та Луганською областями та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримським півостровом”.

– Керівництво російської армії завершує визначення вигідних місць для завдання ударів. Про це свідчать способи вогневої поразки, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках, – наголосив він.

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