Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, на яких саме ділянках спостерігається найбільша активність російських агресорів.

– Найбільша активність окупантів спостерігається у напрямку Ізюма, Барвінкового, вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, біля Маріуполя та на відрізку дороги Запоріжжя-Донецьк, – повідомив він під час брифінгу 22 квітня.

Мотузяник уточнив, що противник проводить основні наступальні дії у східній операційній зоні для встановлення “повного контролю над Донецькою та Луганською областями та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримським півостровом”.