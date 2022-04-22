Над Южно-Украинской АЭС пролетели три российские ракеты – Энергоатом

Южно-Украинской атомной электростанции в Николаевской области угрожали российские крылатые ракеты, которые на днях зафиксировали над площадкой АЭС, сообщает Энергоатом.

– 16 апреля 2022 года над площадкой станции прошли три крылатые ракеты, выпущенные, вероятно, с территории Беларуси в направлении Николаева. Одна из них была зафиксирована камерами наблюдения ПАЭС, – сообщает компания.

В Энергоатоме говорят, что угроза попасть в ядерный реактор была высокой с соответствующими катастрофическими последствиями.

– В очередной раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма РФ, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС и установления демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС, – отмечают украинские атомщики.

Фото: Енергоатом