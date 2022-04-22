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Факти / Україна

Над Южно-Українською АЕС пролетіли три російські ракети – Енергоатом

Валентина Летяк редакторка стрічки
Ракети над ПАЕС

Южно-Українській атомній електростанції у Миколаївській області загрожували російські крилаті ракети, які днями зафіксували над майданчиком АЕС, повідомляє Енергоатом.

– 16 квітня 2022 року над майданчиком станції пройшли три крилаті ракети, випущені, ймовірно, з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження ПАЕС, – повідомляє компанія.

В Енергоатомі кажуть, що загроза поцілити в ядерний реактор була високою з відповідними катастрофічними наслідками.

– Вкотре звертаємось до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного терроризму РФ, виводу військових формувань Росії з території ЗАЕС та встановлення демілітаризованих зон навколо українських АЕС, – наголошують українські атомники.

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Фото: Енергоатом

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