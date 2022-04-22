Российское военное руководство отказывается забирать раненых оккупантов РФ с поля боя.

Это следует из показаний, предоставленных российским пленником в разговоре со своей матерью, видео которого обнародовала Служба безопасности Украины.

Так, российский контрактник рассказал, что попал в плен при отступлении захватчиков из Киевской области. Командир оккупантов обещал забрать российского военного, который пытался спасти своего раненого сослуживца. Впрочем, военное руководство РФ так и не вернулось за своим бойцом.

– Сказали, что заберут, но так и не забрали. Ребят столько оставили раненых, мертвых, — жалуется русский в разговоре с матерью.

Он также попросил мать, чтобы та шла к командованию и добивалась его обмена. Впрочем, женщина ответила, что военные в штабах знают, что ее сын вместе с другими контрактниками находится в плену, но информацию об этом в высшее руководство не предоставляют.

— В Министерстве обороны тебя в списках нет, – говорит женщина.

СБУ, опираясь на слова матери, отмечает, что подобная ситуация массовая среди российских оккупантов, так как при попытке разыскать своего сына женщина военного уже общалась со многими другими матерями.

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Украинские правоохранители отметили, что пленного военного ждет проверка причастности к зверствам, которые российские военные совершали под Киевом.

Источник: СБУ

Фото: Скриншот с видео/СБУ