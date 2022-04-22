Російське військове керівництво відмовляється забирати поранених окупантів РФ з поля бою.

Це випливає із свідчень, які надав російський полонений у розмові зі своєю матір’ю, відео якої оприлюднила Служба безпеки України.

Так, російський контрактник розповів, що потрапив у полон під час відступу загарбників з Київської області. Командир окупантів обіцяв забрати російського військового, який намагався врятувати свого пораненого товариша по службі. Втім, військове керівництво РФ так і не повернулось за своїм бійцем.

– Сказали, що заберуть, але так і не забрали. Хлопців стільки залишили поранених, мертвих, – скаржиться російський вояка у розмові з матір’ю.

Він також попросив свою матір, щоб та йшла до командування та добивалася його обміну. Втім жінка відповіла, що військові у штабах знають, що її син разом з іншими контрактниками у полоні, але інформацію про це до вищого керівництва не подають.

– У Міністерстві оборони тебе у списках немає, – каже жінка.

СБУ, спираючись на слова матері, зазначає, що подібна ситуація є масовою серед російських окупантів, бо під час спроби розшукати свого сина жінка військового вже спілкувалася з багатьма іншими матерями.

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Українські правоохоронці зазначили, що полоненого військового чекає перевірка щодо причетності до звірств, які російські військові чинили під Києвом.

Джерело: СБУ

Фото: Скріншот з відео/СБУ