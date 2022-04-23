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Факты / Украина

Подоляк объяснил, почему Украине нужны гарантии безопасности, а не просто перемирие с РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Подоляк объяснил, почему Украине нужны гарантии безопасности, а не просто перемирие с РФ

Украине не нужно просто временное перемирие с Россией, а именно договор о гарантиях безопасности. Если будет согласован новый Минск-3, то через некоторое время мы снова получим войну.

Об этом в интервью в эфире общенационального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

— Для нас важно юридически правильно выйти из войны, чтобы была логистика выхода, которая полностью учитывает все интересы Украины. И потом для нас еще важно, чтобы мы не получили Минск-3 или Минск-4. Если мы получим временное перемирие, как Минск-3, например, то через некоторое время будем снова иметь войну. Потому что РФ не продает соседские отношения, мирный договор. Она продает билет на войну со всеми соседями, – подчеркнул он.

Михаил Подоляк объяснил, что именно поэтому Украина хочет получить такой договор, чтобы рядом с нами стояли страны, которые будут гарантами безопасности, когда у РФ в следующий раз возникнут какие-либо вопросы.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже сообщал, что западные союзники готовятся предложить Украине ряд гарантий безопасности, которые должны сделать страну недоступной для будущего российского вторжения.

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