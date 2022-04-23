Подоляк пояснив, чому Україні потрібні гарантії безпеки, а не просто перемир’я з РФ

Україні не потрібне просто тимчасове перемир’я з Росією, а саме договір про гарантії безпеки. Бо якщо буде погоджено новий Мінськ-3, то через деякий час ми знову отримаємо війну.

Про це в інтерв’ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Для нас важливо юридично правильно вийти з війни, щоб була логістика виходу, яка повністю враховує всі інтереси України. І після для нас ще важливо, щоб ми не отримали Мінськ-3 чи Мінськ-4. Якщо ми отримаємо тимчасове перемир’я, як Мінськ-3, наприклад, то матимемо через певний час знову війну. Тому що РФ не продає сусідські взаємини, мирний договір. Вона продає білет на війну зі всіма сусідами, – зауважив він.

Михайло Подоляк пояснив, що саме тому Україна хоче отримати такий договір, щоб поряд з нами стояли країни, які будуть гарантами безпеки, коли у РФ наступного разу виникнуть якісь питання.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вже повідомляв, що західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які мають зробити країну недоступною для майбутнього російського вторгнення.