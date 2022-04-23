По состоянию на 23 апреля российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на всей линии фронта.
Самая большая активность армии России наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
В частности, враг блокирует подразделения украинских защитников в районе завода Азовсталь в Мариуполе. В настоящее время город подвергается регулярным авиационным ударам врага. Для этого россияне используют самолеты дальней авиации.
По данным Генерального штаба ВСУ, в оккупированный город прибыло инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя.
Кроме того, продолжается наступление РФ на Северодонецком направлении и в сторону Новотошковского, а также штурм в районах Рубежного, Попасной и Марьинки. Готовятся россияне также к наступлению на Славянск.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов и провокаций захватчиков на границе.
На Таврическом и Южнобужском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение и удержать занимаемые рубежи.
Для продвижения в сторону Николаева РФ обстреливает позиции Вооруженных сил Украины.
Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, захватчики развернули батарею С-300ВМ в районе Скадовска.
На Слобожанском направлении группировка войск РФ частично блокирует и обстреливает Харьков из ствольной и реактивной артиллерии.
Отдельные подразделения идут штурмом южнее Изюма.
Чтобы усилить группировку на Запорожском направлении, РФ переместила батальонную тактическую группу из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
В Черноморской и Азовской операционных зонах вражеские корабельные группировки продолжают изолировать район боевых действий и ведут разведку.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ