По состоянию на 23 апреля российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на всей линии фронта.

Самая большая активность армии России наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, враг блокирует подразделения украинских защитников в районе завода Азовсталь в Мариуполе. В настоящее время город подвергается регулярным авиационным ударам врага. Для этого россияне используют самолеты дальней авиации.

По данным Генерального штаба ВСУ, в оккупированный город прибыло инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя.

Кроме того, продолжается наступление РФ на Северодонецком направлении и в сторону Новотошковского, а также штурм в районах Рубежного, Попасной и Марьинки. Готовятся россияне также к наступлению на Славянск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов и провокаций захватчиков на границе.

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На Таврическом и Южнобужском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение и удержать занимаемые рубежи.

Для продвижения в сторону Николаева РФ обстреливает позиции Вооруженных сил Украины.

Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, захватчики развернули батарею С-300ВМ в районе Скадовска.

На Слобожанском направлении группировка войск РФ частично блокирует и обстреливает Харьков из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения идут штурмом южнее Изюма.

Чтобы усилить группировку на Запорожском направлении, РФ переместила батальонную тактическую группу из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В Черноморской и Азовской операционных зонах вражеские корабельные группировки продолжают изолировать район боевых действий и ведут разведку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ