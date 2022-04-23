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Факты / Украина

Россия атакует Мариуполь самолетами дальней авиации

Татьяна Забожко редактор ленты
Россия атакует Мариуполь самолетами дальней авиации

По состоянию на 23 апреля российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на всей линии фронта.

Самая большая активность армии России наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

В частности, враг блокирует подразделения украинских защитников в районе завода Азовсталь в Мариуполе. В настоящее время город подвергается регулярным авиационным ударам врага. Для этого россияне используют самолеты дальней авиации.

По данным Генерального штаба ВСУ, в оккупированный город прибыло инженерное подразделение для разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя.

Кроме того, продолжается наступление РФ на Северодонецком направлении и в сторону Новотошковского, а также штурм в районах Рубежного, Попасной и Марьинки. Готовятся россияне также к наступлению на Славянск.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов и провокаций захватчиков на границе.

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На Таврическом и Южнобужском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение и удержать занимаемые рубежи.

Для продвижения в сторону Николаева РФ обстреливает позиции Вооруженных сил Украины.

Чтобы нарастить систему противовоздушной обороны, захватчики развернули батарею С-300ВМ в районе Скадовска.

На Слобожанском направлении группировка войск РФ частично блокирует и обстреливает Харьков из ствольной и реактивной артиллерии.

Отдельные подразделения идут штурмом южнее Изюма.

Чтобы усилить группировку на Запорожском направлении, РФ переместила батальонную тактическую группу из состава 19 мотострелковой дивизии 58 общевойсковой армии Южного военного округа.

В Черноморской и Азовской операционных зонах вражеские корабельные группировки продолжают изолировать район боевых действий и ведут разведку.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

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Фото: Pixabay

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