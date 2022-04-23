Росія атакує Маріуполь літаками дальньої авіації

Станом на 23 квітня російські війська атакують Збройні сили України на всій лінії фронту.

Найбільша активність армії Росії спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.

Зокрема, ворог блокує підрозділи українських захисників у районі заводу Азовсталь у Маріуполі. Нині місто зазнає регулярних авіаційних ударів ворога. Для цього росіяни застосовують літаки дальньої авіації.

За даними Генерального штабу ЗСУ, до окупованого міста прибув інженерний підрозділ задля розмінування припортової інфраструктури Маріуполя.

Крім того, триває наступ РФ на Сєверодонецькому напрямку та в бік Новотошківського, а також штурм у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки. Готуються росіяни також до наступу на Слов’янськ.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів та провокацій загарбників на кордоні.

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На Таврійському та Південнобузькому напрямках ворог намагається покращити своє тактичне положення та утримати зайняті рубежі.

Задля просування в бік Миколаєва РФ обстрілює позиції Збройних сил України.

А щоб наростити систему протиповітряної оборони, загарбники розгорнули батарею С-300ВМ у районі Скадовська.

На Слобожанському напрямку угруповання військ РФ частково блокує та обстрілює Харків із ствольної та реактивної артилерії.

Окремі підрозділи ідуть штурмом південніше Ізюма.

Щоб посилити угруповання на Запорізькому напрямку, РФ перемістила батальйонну тактичну групу зі складу 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах ворожі корабельні угруповання продовжують ізолювати район бойових дій та ведуть розвідку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 59-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ