Денисова: Россия вывозит украинское зерно – хочет повторить голодомор

Во временно оккупированном Крыму фиксируют увеличение количества грузовых поездов с надписью Зерно, принадлежащих северо-кавказской железной дороге. Следуют они со станций, граничащих с Херсонской областью, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, таким образом РФ стремится повторить голодомор не только в Украине, но и вызвать голод в мире.

— ВОТ АР Крыма своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет. Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых, и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ. Так что агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта, – отметила Денисова.

Она сообщила со ссылкой на очевидцев в Крыму, что там продают овощи, вывезенные с временно оккупированной территории Херсонской области.