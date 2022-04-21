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Факты / Украина / Общество

Денисова: Россия вывозит украинское зерно – хочет повторить голодомор

Валентина Летяк редактор ленты
Денисова: Россия вывозит украинское зерно – хочет повторить голодомор

Во временно оккупированном Крыму фиксируют увеличение количества грузовых поездов с надписью Зерно, принадлежащих северо-кавказской железной дороге. Следуют они со станций, граничащих с Херсонской областью, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, таким образом РФ стремится повторить голодомор не только в Украине, но и вызвать голод в мире.

— ВОТ АР Крыма своих запасов зерновых для вывоза в таком количестве не имеет. Херсонщина и Запорожская область дают большие урожаи зерновых, и в настоящее время там размещено большое количество зернохранилищ. Так что агрессор, очевидно, намерен вывезти украинское зерно. Несколько недель назад рашисты уже похитили зерно из Бердянского порта, – отметила Денисова.

Она сообщила со ссылкой на очевидцев в Крыму, что там продают овощи, вывезенные с временно оккупированной территории Херсонской области.

– Вывоз зерна и продуктов питания с оккупированных территорий – нарушение статьи 55 Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны, – напомнила омбудсмен.

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Фото: Depositphotos

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