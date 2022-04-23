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Факти / Україна

Росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї вивезених з України дітей – Денісова

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Росіяни незаконно влаштовують у свої сім’ї вивезених з України дітей – Денісова

Пропагандистські російські медіа повідомили, що до підмосковної Апрелівки доставили 27 дітей-сиріт із самопроголошеної “ДНР”. Їх передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.

Про це розповіла омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Наразі відсутня інформація, чи мають такі діти статус сиріт або позбавлених батьківського піклування та чи мають діти родичів, які бажають їх забрати до своїх родин, – зазначила вона.

Також Україні невідомі умови перебування дітей, їхній стан здоров’я, чи враховувалась думка дітей при влаштуванні їх в такі родини.

За словами Денісової, вивезення РФ українських дітей є злочином, який відповідно до міжнародного права підпадає під визначення торгівлі людьми.

Дії росіян порушують обов’язок держави забезпечувати права дітей в умовах збройних конфліктів, передбачені статтею 38 Конвенції ООН про права дитини.

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А також порушують норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

Денісова звернулася до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти злочинів та порушень Росією прав дитини в Україні.

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Джерело: Людмила Денісова 

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Фото: Pexels

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