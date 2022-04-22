Страна-агрессор Россия завершает перегруппировку своих войск и перебрасывает их из Беларуси на восток Украины. Параллельно враг пытается найти уязвимые места украинской армии для широкомасштабного наступления.

Об этом рассказал в эфире общенационального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– На сегодняшний день противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые были до этого сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, по всем направлениям противник сейчас пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных сил Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех прежде всего в Донецком операционном районе, — подчеркнул Скибицкий.

Он также объяснил, стоит ли сейчас ждать опасности и провокаций со стороны Беларуси. По словам Скибицкого, после вывода российских батальонно-тактических групп в армии Беларуси активизировались мероприятия оперативной и боевой подготовки. По состоянию на сегодняшний день вблизи границ с Украиной и Польшей находятся около семи белорусских батальонно-тактических групп.

– Они активно проводят мероприятия по боевой подготовке на полигонах, привлекая авиацию, противовоздушную оборону, – уточнил Скибицкий.

По его словам, такие действия являются одним из методов поддержки дисциплины в армии Беларуси, поскольку белорусские военные начали массово писать рапорты на увольнение, поскольку не хотят воевать против Украины.

По информации Министерства обороны Украины, наибольшая активность российских захватчиков наблюдается в направлении Изюма, Барвенково, узловой железнодорожной станции Попасная, Северодонецкого урбанизированного района, вблизи Мариуполя и на отрезке дороги Запорожье-Донецк.

В настоящее время враг осуществляет основные наступательные действия на Востоке Украины, пытаясь установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.