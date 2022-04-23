Більшість так званих “міліціонерів” терористичного утворення “ДНР” біли ліквідовані українськими військовими у боях біля міста Маріуполь (Донецька область).

Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

– У “ДНР” практично не залишилось “народних міліціонерів” – більшість загинула в боях під Маріуполем, – зазначається в повідомленні.

За даними української розвідки, до участі в боях на маріупольському напрямку ворог залучив увесь особовий склад так званої “МВС ДНР”: зокрема, так званих військовослужбовців “внутрішніх військ ДНР” та курсантів “Донецької академії МВС”.

Загалом під час бойових дій формування “МВС ДНР” зазнало значних втрат. Зокрема, на маріупольському напрямку йдеться про безповоротні втрати в кількості 1 тис. осіб (серед яких 26 курсантів). Ще понад 2,8 тис. осіб зазнали поранень (санітарні втрати).

На інших напрямках формування “МВС ДНР” втратило близько 500 осіб вбитими та 2,1 тис. осіб пораненими.

– Брак “правоохоронців” призвів до погіршення ситуації з підтримкою “громадського правопорядку” і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію, – наголошується в повідомленні.

За інформацією розвідки, через такі значні втрати так званий “міністр внутрішніх справ ДНР” призначив спеціальне службове розслідування щодо начальника “Донецької академії МВС” та начальників апарату “ВВ МВС”.

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Напередодні в українській розвідці поінформували, що РФ завершує перегрупування своїх військ та перекидає їх з Білорусі на схід України. Російські загарбники намагаються знайти вразливі місця української армії для широкомасштабного наступу.

А в британській розвідці зазначили, що контрнаступи Збройних сил України ефективно стримують просування окупантів.

Джерело: ГУР Міноборони України

Фото: ГУР Міноборони України