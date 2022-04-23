Их мечта – украсть унитаз и умереть: Зеленский о современной культуре россиян

Президент Владимир Зеленский в своем новом обращении указал на тотально разные культурные коды украинцев и россиян. Также он сделал отсылку к Страстной пятнице. Ведь в этот день Иисуса приговорили к смертной казни, он совершил крестный ход и Голгофу, где Его распяли на кресте.

— В Страстную пятницу, один из самых скорбных дней года для христиан. День, когда смерть, кажется, победила. Но… Мы надеемся на воскресение. Мы верим в победу жизни над смертью. И мы молимся, чтобы смерть проиграла, – отметил Зеленский.

Он добавил, что Россия уже восемь лет несет только смерть. Он подчеркнул, что РФ хочет лишить украинцев права на жизнь.

— Но какими бы жестокими ни были битвы, у смерти нет шансов победить жизнь. Это знает каждый человек. Это знает каждый христианин. Это основополагающий элемент нашей культуры. Может быть, в современной русской культуре этого уже не существует. Потому что, чтобы сделать все, что они сделали против украинцев, в наших городах — нужно убить в себе человека, — заявил украинский лидер.

Он добавил, что жизнь обязательно победит смерть. Также Зеленский упомянул о новости, в которой говорилось, что россияне, мол, хотят установления контроля над югом Украины и выхода к границе Молдовы.

– И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных. Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Потому что их мечта теперь украсть унитаз и умереть, — заявил Владимир Зеленский.

Related video

Также президент поблагодарил украинских защитниц и защитников.

— Как и каждое утро, как и каждый день, как и каждый вечер, мы сегодня уделяли максимальное внимание тому, чтобы обеспечить наших военных всем необходимым оружием. И я благодарен всем нашим партнерам, которые наконец-то нас услышали. Которые передают нам то, что мы просили. Ибо мы точно знаем, что с этим оружием мы сможем спасти жизнь тысяч людей. И можем показать оккупантам, что день, когда они будут вынуждены покинуть Украину, близится, – отметил Зеленский.