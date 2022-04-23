Российская ракета попала в отделение Укрпочты в Харькове 22 апреля.

Об этом в эфире марафона национальных телеканалов сообщил генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский.

– К сожалению, ракета прилетела в очередное отделение в Харькове. Там уже 30 отделений повреждены врагом. Но более 60 продолжают свою работу, – сказал Игорь Смелянский.

Таким образом, враг уничтожил уже около полутысячи отделений и еще столько же временно находятся на неподконтрольной Украине территории.

– Но, несмотря ни на что, мы остаемся самой большой сетью. У нас в день работает больше 5 тыс. стационарных отделений и еще свыше 1 тыс. передвижных, — подчеркнул гендиректор Укрпошты.

Последние, в частности, приезжают в самые отдаленные села или только что освобожденные города.

Благодаря этому национальный оператор почтовой связи может работать даже там, где еще нет электричества.

– Автомобиль Укрпочты, приезжая в населенные пункты, раздает пенсии, продукты и принимает платежи. То есть, таким образом, может работать даже пока не восстановленная инфраструктура, – пояснил Игорь Смелянский.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 59-е сутки.

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Фото: Воздушное командование Восток