Російська ракета поцілила у відділення Укрпошти в Харкові 22 квітня.

Про це в ефірі марафону національних телеканалів повідомив генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський.

– На жаль, ракета прилетіла в чергове відділення в Харкові. Там вже 30 відділень пошкоджено ворогом. Але понад 60 продовжують свою роботу, – сказав Ігор Смілянський.

Таким чином ворог знищив вже близько півтисячі відділень і ще стільки ж тимчасово перебувають на непідконтрольній Україні території.

– Та, попри все, ми залишаємось найбільшою мережею. У нас на день працює понад 5 тис. стаціонарних відділень та ще понад 1 тис. пересувних, – наголосив гендиректор Укрпошти.

Останні, зокрема, приїжджають до найвіддаленіших сіл або до щойно звільнених міст.

Завдяки цьому національний оператор поштового зв’язку може працювати навіть там, де ще немає електрики.

– Автівка Укрпошти, приїжджаючи до населених пунктів, роздає пенсії, продукти та приймає платежі. Тобто таким чином може працювати навіть поки що не відновлена інфраструктура, – пояснив Ігор Смілянський.

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Фото: Повітряне командування Схід