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Факты / Украина

Есть угроза провокаций: во Львовской области вернули комендантский час на Пасху

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Есть угроза провокаций: во Львовской области вернули комендантский час на Пасху

В Пасхальную ночь на территории Львовской области будет действовать комендантский час. Он продлится с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. По его словам, в дальнейшем каждый день комендантский час в области также будет длится с 23.00 до 05.00.

— Согласно новым разведданным, а также информации о возможной деятельности диверсионных групп на территории области, принято решение о возобновлении комендантского часа в Пасхальную ночь, с 23.00 23 апреля до 05.00 24 апреля. К сожалению, у врага нет такого понятия, как большой религиозный праздник. Он озверел настолько, что не понимает, что такое Пасха. Поэтому в эти светлые дни есть большая угроза провокаций, — объяснил он.

Также Максим Козицкий добавил, что церковное руководство Львовщины солидарно с этим решением. Поэтому во всех храмах области ночные богослужения переносят на утренние часы.

22 апреля сообщалось, что во Львовской области будет отменен комендантский час на Пасху. Но из-за угрозы провокаций его все же решили вернуть.

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Фото: Depositphotos

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