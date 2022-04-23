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Факти / Україна

Є загроза провокацій: на Львівщині повернули комендантську годину на Великдень

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Є загроза провокацій: на Львівщині повернули комендантську годину на Великдень

У Великодню ніч на території Львівської області таки діятиме комендантська година. Вона триватиме з 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, надалі щодня комендантська година в області також триватиме з 23.00 до 05.00.

– Відповідно до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня. На жаль, у ворога немає такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій, – пояснив він.

Також Максим Козицький додав, що церковне керівництво Львівщини солідарне з цим рішенням. Тому в усіх храмах області нічні богослужіння переносять на вранішні години.

22 квітня повідомлялося, що у Львівській області скасують комендантську годину на Великдень. Але через загрозу провокацій її все ж вирішили повернути.

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Фото: Depositphotos

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