У Великодню ніч на території Львівської області таки діятиме комендантська година. Вона триватиме з 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. За його словами, надалі щодня комендантська година в області також триватиме з 23.00 до 05.00.

– Відповідно до нових розвідданих, а також інформації про можливу діяльність диверсійних груп на території області, ухвалено рішення про відновлення комендантської години у Великодню ніч, з 23.00 23 квітня до 05.00 24 квітня. На жаль, у ворога немає такого поняття, як велике релігійне свято. Він озвірів настільки, що не розуміє, що таке Великдень. Тому у ці світлі дні є велика загроза провокацій, – пояснив він.

Також Максим Козицький додав, що церковне керівництво Львівщини солідарне з цим рішенням. Тому в усіх храмах області нічні богослужіння переносять на вранішні години.

22 квітня повідомлялося, що у Львівській області скасують комендантську годину на Великдень. Але через загрозу провокацій її все ж вирішили повернути.