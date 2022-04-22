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Факты / Украина / Общество

Во Львовской области отменяют комендантский час в Пасхальную ночь

Юля Захарченко редактор ленты
Во Львовской области отменяют комендантский час в Пасхальную ночь

Во Львовской области отменяют комендантский час на Пасху 2022 – в ночь с 23:00 23 апреля до 6:00 24 апреля.

Соответствующий приказ выдал сегодня глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

– Жители Львовщины! Комендантский час в Пасхальную ночь, с 23:00 23 апреля до 6:00 24 апреля, отменен. Соответствующий приказ, как председатель Львовской ОВА, я выдал сегодня, — отметил Максим Козицкий.

Он призвал граждан быть осторожными и беречь себя, а также пожелал спокойствия и сил нашим защитникам на фронте.

График работы Новой почты на Пасху

Обнародован график работы Новой почты на Пасху 2022. В субботу, 23 апреля, компания будет работать в обычном режиме.

В воскресенье, 24 апреля, Новая почта не будет работать, однако на следующий день компания вернется к привычному графику.

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Фото: Pixabay

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