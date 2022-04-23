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Факты / Украина

Уничтожение защитников Мариуполя будет линией, когда Украина выйдет из политической части переговоров с РФ — Подоляк

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Уничтожение защитников Мариуполя будет линией, когда Украина выйдет из политической части переговоров с РФ — Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский уже не раз говорил, что уничтожение Россией защитников Мариуполя будет линией, когда Украина выйдет из политической части переговоров с РФ.

Об этом в интервью в эфире общенационального телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он объяснил, что под выходом из переговорного процесса следует понимать полную приостановку политической составляющей и всех остальных, кроме гуманитарной. То есть обмены пленными, гуманитарные коридоры все равно в этом случае будут.

– Не будет смысла говорить с цивилизацией, которая считает возможным просто убивать людей только потому, что она хочет их убивать. Это уже не война, а геноцидная технология. Но, по моему мнению, Россия еще не упустила шанса сидеть за столом переговоров с политической точки зрения. Мир сегодня демонстрирует единство в оценке этой бесчеловечной части России, считая, что РФ потеряла шансы быть страной глобального толка, — объяснил он.

Михаил Подоляк добавил, что Россия сегодня выведена за периметр цивилизации. Поэтому, по его мнению, именно Мариуполь мог бы стать той точкой, после которой РФ либо уже точно никогда не сможет сидеть за столом рядом с цивилизованным миром, либо она может вести хоть какие-нибудь переговоры.

На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердили готовность провести специальный раунд переговоров с Россией в Мариуполе.

Они готовы прибыть в заблокированный российскими военными город, чтобы обсудить с российской стороной вопросы эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

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