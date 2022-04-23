Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 59 день війни
Вбили Вбили
208 дітей
Поранили Поранили
>387 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 224 дорослих
Факти / Україна

Знищення захисників Маріуполя буде лінією, коли Україна вийде з політичної частини переговорів з РФ – Подоляк

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Знищення захисників Маріуполя буде лінією, коли Україна вийде з політичної частини переговорів з РФ – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово говорив, що знищення Росією захисників Маріуполя буде лінією, коли Україна вийде з політичної частини переговорів з РФ.

Про це в інтервю в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що під виходом з переговорного процесу потрібно розуміти повну призупинку політичної складової і всіх інших, крім гуманітарної. Тобто обміни полоненими, гуманітарні коридори все одно у цьому разі будуть.

– Не буде сенсу говорити з цивілізацією, яка вважає за можливе просто вбивати людей лише тому, що вона хоче їх вбивати. Бо це вже не війна, а геноцидна технологія. Але, на мою думку, Росія ще не втратила шанс сидіти за столом переговорів з політичної точки зору. Світ сьогодні демонструє єдність в оцінці цієї нелюдської частини Росії, вважаючи, що РФ втратила шанси на те, щоб бути країною глобального штибу, – пояснив він.

Михайло Подоляк додав, що Росія сьогодні виведена за периметр цивілізації. Тому, на його думку, саме Маріуполь міг би стати тією крапкою, після якої РФ або вже точно ніколи не зможе сидіти за столом поряд з цивілізованим світом, або вона може вести хоч якісь переговори.

Днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердили готовність провести спеціальний раунд переговорів з Росією у Маріуполі.

Вони готові прибути до заблокованого російськими військовими міста, щоб обговорити з російською стороною питання евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка