Знищення захисників Маріуполя буде лінією, коли Україна вийде з політичної частини переговорів з РФ – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський вже неодноразово говорив, що знищення Росією захисників Маріуполя буде лінією, коли Україна вийде з політичної частини переговорів з РФ.

Про це в інтерв’ю в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Він пояснив, що під виходом з переговорного процесу потрібно розуміти повну призупинку політичної складової і всіх інших, крім гуманітарної. Тобто обміни полоненими, гуманітарні коридори все одно у цьому разі будуть.

– Не буде сенсу говорити з цивілізацією, яка вважає за можливе просто вбивати людей лише тому, що вона хоче їх вбивати. Бо це вже не війна, а геноцидна технологія. Але, на мою думку, Росія ще не втратила шанс сидіти за столом переговорів з політичної точки зору. Світ сьогодні демонструє єдність в оцінці цієї нелюдської частини Росії, вважаючи, що РФ втратила шанси на те, щоб бути країною глобального штибу, – пояснив він.

Михайло Подоляк додав, що Росія сьогодні виведена за периметр цивілізації. Тому, на його думку, саме Маріуполь міг би стати тією крапкою, після якої РФ або вже точно ніколи не зможе сидіти за столом поряд з цивілізованим світом, або вона може вести хоч якісь переговори.

Днями радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова фракції Слуга народу Давид Арахамія підтвердили готовність провести спеціальний раунд переговорів з Росією у Маріуполі.

Вони готові прибути до заблокованого російськими військовими міста, щоб обговорити з російською стороною питання евакуації нашого військового гарнізону і мирних жителів.