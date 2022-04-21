Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердили готовность провести специальный раунд переговоров с Россией в Мариуполе.

– Да. Без всяких условий. Готовы провести специальный раунд переговоров в Мариуполе. Один на один. Два в два. Чтобы забрать наших ребят, азовцев, военных, гражданских, детей, живых и раненых. Всех. Ибо они свои. Ибо они в сердце моем. Навсегда. Без вариантов, — написал Подоляк в Twitter.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Давид Арахамия также отметил, что готов прибыть в заблокированный армией РФ город, чтобы обсудить с российской стороной вопросы эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

– Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе. Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны, — написал Арахамия.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.