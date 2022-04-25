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Факты / Украина

Госсекретарь США и глава Пентагона приехали в Киев — Арестович

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Госсекретарь США и глава Пентагона приехали в Киев — Арестович

В Киев прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире программы Фейгин LIVE. По его словам, сейчас Блинкен и Остин уже в столице и разговаривают с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Сегодня (24 апреля, — Ред.) американцы в Киеве. Прямо сейчас. Беседуют с президентом (Владимиром Зеленским, — Ред.), — отметил Арестович.

Также советник главы ОП предположил, что Блинкен и Остин могут помочь решить вопрос деблокады Мариуполя. Так, они могут предложить что-то изменить или же показать последствия, если не будет соответствующего решения.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Киев 24 апреля с визитом должны прибыть государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин. Во время визита американская делегация должна была обсуждать в частности поставки оружия Украине.

В то же время Государственный департамент США и Пентагон до последнего официально не подтверждали визит Блинкена и Остина в Украину.

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