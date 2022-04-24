Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 58 день войны
Убили Убили
213 детей
Ранили Ранили
>389 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 224 взрослых
Факты / Украина

На Пасху РФ продолжает сбрасывать на Мариуполь авиабомбы — Азов

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На Пасху РФ продолжает сбрасывать на Мариуполь авиабомбы — Азов

Даже на Пасху Россия продолжает сбрасывать на Мариуполь авиационные бомбы, гатить по городу из корабельной артиллерии, стрелять из пушек и танков. Пехота пытается штурмовать Мариуполь.

Об этом в видеообращении рассказал заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь. Он поблагодарил тех, кто делает попытки помочь гражданским жителям эвакуироваться, и тех, кто прилагает максимальные усилия, чтобы вывести из окружения украинских военных.

— В этот великий день я призываю весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в Мариуполе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям. Помните: пока вы отправляете друг другу пасхальные картинки, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей, — добавил он.

Ситуация в Мариуполе остается очень тяжелой. Российские оккупанты, которые окружили завод Азовсталь, в бомбоубежищах которого находятся сотни мирных жителей с детьми, не оказывают никакой гуманитарной поддержки гражданским.

Несмотря на попытки Украины и украинских церковных деятелей создать гуманитарный коридор и эвакуировать мирное население и раненых, Россия отказывается от переговоров.

Читайте
Оккупанты хотят уморить голодом людей, оставшихся в Азовстале - исследователи ISW

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка