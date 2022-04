Российские войска хотят уморить голодом защитников Мариуполя, которые окружены на территории завода Азовсталь.

С такой оценкой выступили исследователи из американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке по итогам 23 апреля.

Российские войска продолжают наступательные операции по нескольким направлениям, даже когда они завершили переброску подкреплений, полученных при отступлении из-под Киева на восток, и продолжили передислокацию некоторых сил из Мариуполя на север.

— Россияне не нашли времени для доукомплектования войск, переброшенных из Киева или Мариуполя, прежде чем вновь задействовать их в боевых действиях. Они не приостанавливают наступательные операции, чтобы дождаться сосредоточения подавляющей боевой мощи, и, похоже, не собираются сосредотачивать силы на нескольких решающих направлениях продвижения.

Исследователи отмечают, что российские оккупационные войска продолжают действовать по схеме, которой придерживались на протяжении всей войны: направляют небольшие группы подразделений для широко рассредоточенных атак по нескольким направлениям и отказываются от необходимых оперативных пауз для создания условий для решающих операций.

Однако в ISW отмечают, что российские войска до сих пор задействовали лишь несколько батальонных тактических групп (БТГ) для наступательных операций в своих различных секторах и все еще могут начать массированную наступательную операцию, хоть и считают ее маловероятной.

— Мы считаем, что такая операция маловероятна, учитывая наблюдаемые закономерности и присущие войскам (России, — Ред.), которые вели тяжелые бои и понесли многочисленные потери, ограничения в реальной боевой мощи, а также наблюдаемые проблемы с командованием и управлением на уровне полка/бригады и дивизии. Возможно, что россияне решают или пытаются решить некоторые из этих проблем и вскоре начнут наступление в новой и лучше скоординированной форме, но это остается маловероятным, — пишут исследователи.

ISW считают неясными цели российских наступательных операций в районе Изюмско-Донецкого городского выступа.

— Российские силы могут стремиться выйти на дорогу Изюм-Дебальцево по двум или более осям, чтобы окружить большую концентрацию украинских сил и застроенные районы, — пишут в исследовательском центре.

Однако аналитики отмечают, что украинские официальные лица 23 апреля предположили, что российские силы в районе Рубежного и Попасной могут попытаться окружить район Северодонецка-Лисичанска, а не стремиться к более глубокому охвату.

Так что, по мнению экспертов, пока слишком рано оценивать вероятность такого курса действий России или вероятность его успеха.

Направление Мариуполя

Исследователи считают, что целью российских войск на этом направлении является захват Мариуполя и сокращение численности украинских защитников.

— Российские войска продолжают атаковать украинских защитников металлургического завода Азовсталь и, вероятно, пытаются уморить голодом тех, кто остался на территории завода, — говорится в сообщении.

Они отмечают слова советника главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, который говорил о попытке войск РФ взять завод штурмом и “задушить” украинское сопротивление, хотя в ISW не могут провести независимую проверку этого утверждения.

В ISW отмечают, что российские войска якобы организовали автобусы для “эвакуации” гражданского населения из Мариуполя, но отменили эвакуацию на том основании, что украинские “националисты” планировали напасть на гражданских лиц.

— Такие действия, которые портят процесс эвакуации, вероятно, представляют собой дальнейшие попытки сформировать информационное пространство в Мариуполе и во всем мире, а также расширить административный контроль в захваченных частях города, — отмечают эксперты.

Ранее глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук заявляла, что российская сторона отказывается вести переговоры касательно эвакуации мирного населения с завода Азовсталь, тем самым совершая военное преступление.

Донецкая и Луганская области

Исследователи считают целью оккупационных сил РФ на этом направлении — захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В ISW наблюдали 23 апреля попытки российских сил совершить наступление в районе Рубежного, Попасной и Марьенке, которые не добились значительных территориальных успехов.

Согласно заявлению Генштаба ЗСУ, оккупанты сосредоточены на подготовке к штурму Северодонецка, продолжая безуспешные наземные атаки в направлении Славянска и обстреливая населенные пункты вдоль всей линии фронта.

Направление Харьков и Изюм

На данном направлении исследователи считают целью РФ продвижение на юго-восток для поддержки российских операций в Луганской области и защиту своих наземных линий коммуникаций вплоть до оси Изюма.

В ISW отмечают, что российские силы сохранили свои позиции к северо-востоку от города Харькова и продолжали обстреливать прилегающие районы 23 апреля.

— Сообщения о российских подкреплениях с киевской оси в Харьковской области, вероятно, указывают на то, что Россия намерена продолжать давление на город Харьков, что противоречит российским заявлениям о том, что Москва сосредоточена на обеспечении безопасности границ Луганской и Донецкой областей, — пишут эксперты.

Юг Украины

На данном направлении исследователи наблюдают среди возможных целей России защиту Херсона от украинских контратак.

— Российские силы продолжили ограниченное наступление в Запорожской области, но приостановили наземные наступательные операции на севере Херсонской области, — пишут эксперты.

Согласно заявлению Алексея Арестовича, оккупационные силы РФ продвинулись на несколько километров в направлении Гуляйполя в Запорожской области, вероятно, намереваясь остановить украинские контрнаступления в этом районе или обеспечить безопасность близлежащей трассы N15.

Исследователи отмечают попытки войск РФ насильно “мобилизовать” жителей временно оккупированных населенных пунктов в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на растущие движения сопротивления.

