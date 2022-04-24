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Факти / Україна

На Великдень РФ продовжує скидати на Маріуполь авіаційні бомби – Азов

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
На Великдень РФ продовжує скидати на Маріуполь авіаційні бомби – Азов

Навіть на Великдень Росія продовжує скидати на Маріуполь авіаційні бомби, гатити по місту з корабельної артилерії, стріляти з гармат і танків. Піхота намагається штурмувати Маріуполь.

Про це у відеозверненні розповів заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар. Він подякував тим, хто робить спроби допомогти цивільним жителям евакуюватися, і тим, хто докладає максимальних зусиль, щоб вивести з оточення українських військових.

– У цей великий день я закликаю весь цивілізований світ зробити все, щоб військові, які здійснили надлюдський подвиг у Маріуполі, мали змогу розказати все своїм рідним, прийти на могили до своїх побратимів. Памятайте: поки ви надсилаєте один одному великодні картинки, у Маріуполі ворог скидає бомби на голови ні в чому невинних дітей, – додав він.

Ситуація в Маріуполі залишається дуже важкою. Російські окупанти, що оточили завод Азовсталь, у бомбосховищах якого перебувають сотні мирних жителів з дітьми, не надають жодної гуманітарної підтримки цивільним.

Попри намагання України та українських церковних діячів створити гуманітарний коридор та евакуювати мирненаселення і поранених, Росія відмовляється від переговорів.

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