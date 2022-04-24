Российские войска продолжают наступать на Востоке Украины и на Харьковщине, однако не имеют успеха. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 24 апреля 18.00.

На Слобожанском направлении идет переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск. Оккупанты продолжают частичную блокировку Харькова, пытаются производить огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны.

Продолжает огневое влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации.

На Северодонецком направлении противник пытался совершать штурмовые действия в направлении населенных пунктов Лиман и Яцкивка, успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное.

Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не добился. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Орехово и Нижнее.

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