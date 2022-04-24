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Факты / Украина / Общество

В РФ не осталось ресурсов: Арестович оценил, когда закончится активное наступление на Востоке

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Олексій Арестович

Активное наступление российских оккупантов на востоке Украины закончится через две-три недели. Такое мнение озвучил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию Медуза.

— По темпам войны и количеству израсходованных боеприпасов и потерь — это две-три недели, не больше. Это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление, и, возможно, это будет последнее наступление второй фазы, потому что я не знаю, где они возьмут новые резервы, — сообщил Арестович.

По его словам, России для подготовки новых резервов требуется минимум месяц, а то и два.

— За это время многое случится. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-нибудь случится, и ВСУ за это время сильно укрепятся, — подчеркнул он.

Он также отметил, что у России не осталось боеприпасов, как и войск, а поэтому у страны-агрессора нет ресурсов для укрепления.

— У великой матушки России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось. Мы видим, что едет сюда. Видим какие-то попытки мобилизации, когда на офицерские должности берут людей без военного образования… Когда едут старые танки 1960-х годов, старые БТРы и старые артиллерийские орудия, становится понятно, что с этим особо не навоюешь, — отметил он.

Ранее Арестович отметил, что сейчас в Украине идет вторая фаза войны, которая определит третью фазу. По его словам, эта фаза может разворачиваться по трем сценариям.

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Источник: Медуза

Фото: Офис президента

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