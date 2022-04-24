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Факты / Мир

Пожары в лесах Сибири вышли из-под контроля, ответственных за тушение забрали воевать против Украины

Анастасия Гевко редактор ленты
Пожары в лесах Сибири вышли из-под контроля, ответственных за тушение забрали воевать против Украины

В Сибири в России никто не гасит разгоревшиеся в лесах масштабные пожары. Это связано с тем, что военные подразделения, которые занимаются пожаротушением, забрали воевать в Украину.

Об этом пишет Independent.

Как сообщается, масштабные пожары в России выбрасывают огромное количество углекислого газа, который катастрофически влияет на климат. 

Ученые со всего мира призывают Россию как можно скорее погасить эти пожары, однако в этом году сибирскими пожарами некому заняться – вся рабочая сила ушла воевать против Украины, оставив РФ гореть.

В издании отметили, что массовые пожары становятся все более частым явлением в этом регионе России на временном отрезке с весны по осень.

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Источник: Independent

Фото: Depositphotos

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