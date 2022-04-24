В Сибири в России никто не гасит разгоревшиеся в лесах масштабные пожары. Это связано с тем, что военные подразделения, которые занимаются пожаротушением, забрали воевать в Украину.
Об этом пишет Independent.
Как сообщается, масштабные пожары в России выбрасывают огромное количество углекислого газа, который катастрофически влияет на климат.
Ученые со всего мира призывают Россию как можно скорее погасить эти пожары, однако в этом году сибирскими пожарами некому заняться – вся рабочая сила ушла воевать против Украины, оставив РФ гореть.
В издании отметили, что массовые пожары становятся все более частым явлением в этом регионе России на временном отрезке с весны по осень.
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