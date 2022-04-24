У Сибіру в Росії ніхто не гасить масштабні пожежі, що розгорілися в місцевих лісах. Це пов’язано з тим, що військові підрозділи, які займаються пожежогасінням, забрали воювати до України.

Про це пише Independent.

Як повідомляється, масштабні пожежі в Росії викидають величезну кількість вуглекислого газу, що катастрофічно впливає на клімат.

Вчені з усього світу закликають Росію якнайшвидше погасити ці пожежі, проте цього року сибірськими пожежами нема кому зайнятися – вся робоча сила пішла воювати проти України, залишивши РФ горіти.

У виданні зазначили, що масові пожежі стають дедалі частішим явищем у цьому регіоні Росії на тимчасовому відрізку з весни до осені.