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Факти / Світ

Пожежі в лісах Сибіру вийшли з-під контролю, відповідальних за гасіння забрали воювати проти України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Пожежі в лісах Сибіру вийшли з-під контролю, відповідальних за гасіння забрали воювати проти України

У Сибіру в Росії ніхто не гасить масштабні пожежі, що розгорілися в місцевих лісах. Це пов’язано з тим, що військові підрозділи, які займаються пожежогасінням, забрали воювати до України.

Про це пише Independent.

Як повідомляється, масштабні пожежі в Росії викидають величезну кількість вуглекислого газу, що катастрофічно впливає на клімат.

Вчені з усього світу закликають Росію якнайшвидше погасити ці пожежі, проте цього року сибірськими пожежами нема кому зайнятися – вся робоча сила пішла воювати проти України, залишивши РФ горіти.

У виданні зазначили, що масові пожежі стають дедалі частішим явищем у цьому регіоні Росії на тимчасовому відрізку з весни до осені.

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Джерело: Independent

Фото: Depositphotos

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