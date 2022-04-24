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Факты / Украина

РФ обстреляла ракетами Днепропетровскую область. Есть погибший

Татьяна Забожко редактор ленты
РФ обстреляла ракетами Днепропетровскую область. Есть погибший

24 апреля армия РФ нанесла три ракетных удара по Павлоградскому району Днепропетровской области.

Одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.

Также уничтожены восемь зданий. Под завалами сейчас находятся три легковушки и один грузовик.

Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.

– Две ракеты попали в промышленное предприятие. Там разрушено производственное здание. Людей не зацепило, – отметил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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