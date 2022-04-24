24 апреля армия РФ нанесла три ракетных удара по Павлоградскому району Днепропетровской области.
Одна из ракет попала в железнодорожную инфраструктуру. Погиб 48-летний мужчина.
Также уничтожены восемь зданий. Под завалами сейчас находятся три легковушки и один грузовик.
Взрывной волной выбило стекла и заблокировало двери в жилом доме рядом.
– Две ракеты попали в промышленное предприятие. Там разрушено производственное здание. Людей не зацепило, – отметил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 60-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко