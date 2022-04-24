РФ обстріляла ракетами Дніпропетровську область. Є загиблий

24 квітня армія РФ завдала трьох ракетних ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області.
Одна з ракет влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.
Також знищено вісім будівель. Під завалами нині перебувають три легковики та одна вантажівка.
Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері в житловому будинку поряд.
– Дві ракети поцілили в промислове підриємство. Там зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило, – зазначив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко