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Факти / Україна

РФ обстріляла ракетами Дніпропетровську область. Є загиблий

Тетяна Забожко редакторка стрічки
РФ обстріляла ракетами Дніпропетровську область. Є загиблий

24 квітня армія РФ завдала трьох ракетних ударів по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Одна з ракет влучила в залізничну інфраструктуру. Загинув 48-річний чоловік.

Також знищено вісім будівель. Під завалами нині перебувають три легковики та одна вантажівка.

Вибуховою хвилею повибивало шибки та заблокувало двері в житловому будинку поряд.

– Дві ракети поцілили в промислове підриємство. Там зруйнована виробнича будівля. Людей не зачепило, – зазначив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 60-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко

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