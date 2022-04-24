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Факты / Украина

От рук оккупантов в пасхальное утро в Донецкой области погибли двое детей

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
От рук оккупантов в пасхальное утро в Донецкой области погибли двое детей

В Очеретинской общине Донецкой области в результате действий российских оккупантов погибли двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Он в очередной раз призвал граждан не недооценивать бесчеловечную жестокость оккупантов и эвакуироваться из прифронтовой зоны.

— Жизнь двоих детей из Очеретинской общины унесли российские оккупанты в это пасхальное утро. Дом на улице Мира, где жила их семья, был разрушен. Девочки 14 и 5 лет погибли, – добавил Кириленко.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 60 дней. Российские войска наносят ракетные удары по украинским городам и обстреливают жилые дома мирного населения.

С начала полномасштабной войны России против Украины пострадали 602 ребенка. По официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на утро 24 апреля 213 детей погибли и более 389 ранены. Больше всего пострадавших именно в Донецкой области – 122 ребенка.

Фото: Павел Кириленко

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