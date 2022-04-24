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Факти / Україна

Від рук окупантів у великодній ранок на Донеччині загинули двоє дітей

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Від рук окупантів у великодній ранок на Донеччині загинули двоє дітей

В Очеретинській громаді Донецької області внаслідок дій російських окупантів загинули двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Він вкотре закликав громадян не недооцінювати нелюдську жорстокість окупантів і евакуюватися із прифронтової зони.

– Життя двох дітей з Очеретинської громади забрали російські окупанти цього великоднього ранку. Будинок на вулиці Миру, де жила їхня родина, було зруйновано. Дівчатка 14 і 5 років загинули, – додав Кириленко.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 60 днів. Російські війська завдають ракетних ударів по українських містах та обстрілюють житлові будинки мирного населення.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України постраждали 602 дитини. За офіційними даними Офісу генпрокурора, станом на ранок 24 квітня 213 дітей загинуло та понад 389 поранено. Найбільше постраждалих саме у Донецькій області – 122 дитини.

Фото: Павло Кириленко

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