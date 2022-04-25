Акт ядерного терроризма РФ: над Хмельницкой АЭС пролетели две российские ракеты

Россия прибегла к очередному акту ядерного терроризма. Утром 25 апреля над водоемом-охладителем Хмельницкой АЭС были зафиксированы две российские крылатые ракеты.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, этот акт ядерного терроризма со стороны РФ мог стать экологической катастрофой как для Украины, так и Европы. В то же время Людмила Денисова заверила, что сейчас нарушений условий безопасной эксплуатации энергоблоков Хмельницкой АЭС нет.

Радиационный, противопожарный и экологический фон в пределах нормы. Территория Хмельницкой АЭС находится под усиленной охраной.

Также Людмила Денисова подчеркнула, что своими действиями в Украине РФ грубо нарушает требования статьи 56 Дополнительного протокола 1977 к Женевским конвенциям и другим актам по регуляции международных обязательств в ядерной сфере.

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Она призвала международных партнеров и МАГАТЭ немедленно принять все возможные меры для прекращения боевых действий РФ вокруг украинских АЭС и остановить ядерный терроризм на территории Украины.

Фото: Людмила Денисова