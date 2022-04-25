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Факти / Україна

Акт ядерного тероризму РФ: над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські ракети

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Акт ядерного тероризму РФ: над Хмельницькою АЕС пролетіли дві російські ракети

Росія вдалася до чергового акту ядерного тероризму. Вранці 25 квітня над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві російські крилаті ракети.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, цей акт ядерного тероризму з боку РФ міг стати екологічною катастрофою як для України, так і для Європи. Водночас Людмила Денісова запевнила, що наразі порушень умов безпечної експлуатації енергоблоків Хмельницької АЕС немає.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан у межах норми. Територія Хмельницької АЕС перебуває під посиленою охороною.

Також Людмила Денісова зауважила, що своїми діями в Україні РФ грубо порушує вимоги статті 56 Додаткового протоколу 1977 року до Женевських конвенцій та інших актів щодо регуляції міжнародних зобов’язань у ядерній сфері.

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Вона закликала міжнародних партнерів та МАГАТЕ негайно вжити всіх можливих заходів для припинення бойових дій РФ навколо українських АЕС та зупинити ядерний тероризм на території Україні.

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Фото: Людмила Денісова

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