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Факты / Украина

На какую компенсацию смогут рассчитывать владельцы разрушенных домов

Анастасия Гевко редактор ленты
На какую компенсацию смогут рассчитывать владельцы разрушенных домов

Лидер партии Слуга народа Елена Шуляк рассказала, на какую именно компенсацию могут рассчитывать владельцы домов, разрушенных в результате полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Так, она сообщила, что необходимо четко разделять жилье, которое уничтожено и не подлежит восстановлению, а также жилье, которое повреждено и в отношении которого можно сделать определенные ремонтные работы, чтобы его восстановить. 

– В первом случае, если жилье уничтожено и его нельзя восстановить, компенсация будет предоставляться не деньгами, а квадратными метрами. Таким образом мы хотим стимулировать к работе украинскую экономику и создавать новые рабочие места, – сказала Шуляк. 

Она уточнила, что компенсации касаются квартир, частных домов и даже недостроев – в тех случаях, когда уже есть несущая конструкция и построены все этажи.

Для частных домов, которые были разрушены рашистами, будет предложен вариант, с тем чтобы государство отстроило разрушенный дом на том же самом частном участке.

То же самое, по ее словам, предлагается как вариант в случае, если был полностью разрушен многоэтажный дом – государство может полностью построить новый на том же самом месте, в этом же квартале, или же люди могут выбрать другой населенный пункт для проживания. Однако отмечается, что либо этот населенный пункт должен соответствовать предыдущему, либо же людям придется доплатить разницу в цене за недвижимость в более крупном городе.

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