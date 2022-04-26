Лидер партии Слуга народа Елена Шуляк рассказала, на какую именно компенсацию могут рассчитывать владельцы домов, разрушенных в результате полномасштабного нападения Российской Федерации на Украину.

Так, она сообщила, что необходимо четко разделять жилье, которое уничтожено и не подлежит восстановлению, а также жилье, которое повреждено и в отношении которого можно сделать определенные ремонтные работы, чтобы его восстановить.

– В первом случае, если жилье уничтожено и его нельзя восстановить, компенсация будет предоставляться не деньгами, а квадратными метрами. Таким образом мы хотим стимулировать к работе украинскую экономику и создавать новые рабочие места, – сказала Шуляк.

Она уточнила, что компенсации касаются квартир, частных домов и даже недостроев – в тех случаях, когда уже есть несущая конструкция и построены все этажи.

Для частных домов, которые были разрушены рашистами, будет предложен вариант, с тем чтобы государство отстроило разрушенный дом на том же самом частном участке.

То же самое, по ее словам, предлагается как вариант в случае, если был полностью разрушен многоэтажный дом – государство может полностью построить новый на том же самом месте, в этом же квартале, или же люди могут выбрать другой населенный пункт для проживания. Однако отмечается, что либо этот населенный пункт должен соответствовать предыдущему, либо же людям придется доплатить разницу в цене за недвижимость в более крупном городе.