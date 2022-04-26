На яку компенсацію зможуть розраховувати власники зруйнованих будинків – пояснення

Лідерка партії Слуга народу Олена Шуляк розповіла, на яку саме компенсацію можуть розраховувати власники будинків, зруйнованих внаслідок повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну.

Так, вона повідомила, що необхідно чітко розділяти житло, що знищене та не підлягає відновленню, а також житло, яке пошкоджене, тож можна зробити певні ремонтні роботи для того, щоб його відновити.

– У першому випадку, якщо житло знищене та його не можна відновити, компенсація надаватиметься не грошима, а квадратними метрами. Таким чином ми хочемо стимулювати до роботи українську економіку та створювати нові робочі місця, – сказала Шуляк.

Вона уточнила, що компенсації стосуються квартир, приватних будинків і навіть недобудов – у тих випадках, коли вже є несуча конструкція і побудовані всі поверхи.

Для приватних будинків, які були зруйновані рашистами, буде запропоновано варіант, щоб держава відбудувала зруйнований будинок на тій самій приватній ділянці.

Те ж саме, за її словами, пропонується як варіант у разі, якщо було повністю зруйновано багатоповерховий будинок – держава може повністю побудувати новий на тому самому місці, у цьому ж кварталі, або ж люди можуть обрати інший населений пункт для проживання. Проте зазначається, що або цей населений пункт має відповідати попередньому, або ж людям доведеться доплатити різницю в ціні за нерухомість у більшому місті.