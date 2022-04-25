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Факты / Украина

С Харьковщины оккупанты вывезли один из заводов и обустроили там пыточную — Синегубов

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
С Харьковщины оккупанты вывезли один из заводов и обустроили там пыточную — Синегубов

Из Харьковской области российские захватчики вывезли один из заводов на территорию России, а в помещениях устроили концлагерь для пыток жителей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона.

— В помещениях завода оккупанты устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России, — отметил он.

По его словам, концлагерь обустроили в помещении одного из заводов в Волчанске. Похожую практику оккупанты применяли и в оккупированном Изюме, чтобы “мобилизовать” местных жителей.

Напомним, в Харьковской области 24 апреля в результате обстрелов российских войск погибли два человека, еще 14 — ранены.

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что армия Российской Федерации развернула за 60 км от государственной границы Украины пусковые установки оперативно-тактического комплекса Искандер-М.

Украинской стороне известно о дистанционном минировании врагом района населенного пункта Коротичи.

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