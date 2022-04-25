Росія планує інсценований референдум у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію – Міноборони Британії

Росія планує інсценований референдум у Херсоні, про що свідчать дані, оприлюднені Міністерством оборони Великої Британії.

– Росія планує інсценований референдум у Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до мети Росії щодо створення сухопутного мосту в Крим та домінування на півдні України, – йдеться у повідомленні.

– Росія у 2014 році провела нелегітимний референдум про приєднання Криму до Російської Федерації, щоб заднім числом виправдати захоплення півострова.

Власні внутрішні вибори в Росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а справжній опозиції не дозволили балотуватися, – додали в Міноборони Великої Британії.

Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Юрій Соболевський