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Факти / Світ

Росія планує інсценований референдум у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію – Міноборони Британії

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Росія планує інсценований референдум у Херсоні, щоб виправдати свою окупацію – Міноборони Британії

Росія планує інсценований референдум у Херсоні, про що свідчать дані, оприлюднені Міністерством оборони Великої Британії.

– Росія планує інсценований референдум у Херсоні на півдні країни, щоб виправдати свою окупацію. Місто є ключем до мети Росії щодо створення сухопутного мосту в Крим та домінування на півдні України, – йдеться у повідомленні.

– Росія у 2014 році провела нелегітимний референдум про приєднання Криму до Російської Федерації, щоб заднім числом виправдати захоплення півострова.

Власні внутрішні вибори в Росії супроводжувалися звинуваченнями у фальсифікації результатів голосування, а справжній опозиції не дозволили балотуватися, – додали в Міноборони Великої Британії.

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Джерело: Міноборони Великої Британії

Фото: Юрій Соболевський

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