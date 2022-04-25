Российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Также выросло количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.
Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Госспецсвязи.
– Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться, – сказано в сообщении.
Как уточняется, в фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
Госспецсвязи призвало украинцев не открывать письма от неизвестных адресатов, не переходить по ссылкам из таких писем и не вводить на страницы со ссылками свои персональные данные.
Также советуют включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую услугу.
Сообщается, что помимо всего прочего злоумышленники могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.
– Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи, – отметили в Госспецсвязи.
Ведомство уточнило, что не стоит переходить по ссылкам в таких сообщениях, оставлять номера своей карты, телефона и т.п.
– Получить финансовую помощь от государства можно только в приложении Дія. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран, – резюмировали в заявлении.