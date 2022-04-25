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Факты / Украина

Обычные украинцы стали чаще подвергаться атакам российских хакеров – Госспецсвязи

Анастасия Гевко редактор ленты
Обычные украинцы стали чаще подвергаться атакам российских хакеров – Госспецсвязи

Российские хакеры совершают все больше кибератак, направленных против обычных украинцев. Также выросло количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщили в Госспецсвязи.

– Злоумышленники осуществляют фишинговые рассылки с целью завладения учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных. В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться, – сказано в сообщении.

Как уточняется, в фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Госспецсвязи призвало украинцев не открывать письма от неизвестных адресатов, не переходить по ссылкам из таких писем и не вводить на страницы со ссылками свои персональные данные.

Также советуют включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, которые поддерживают такую ​​услугу.

Сообщается, что помимо всего прочего злоумышленники могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

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– Растет количество фишинговых рассылок под видом информации о государственной помощи для внутренне перемещенных лиц, а также украинцев, временно выехавших за границу. Злоумышленники, осуществляющие такие рассылки, внимательно следят за украинскими новостями и быстро реагируют на известия о любой помощи, – отметили в Госспецсвязи.

Ведомство уточнило, что не стоит переходить по ссылкам в таких сообщениях, оставлять номера своей карты, телефона и т.п.

– Получить финансовую помощь от государства можно только в приложении Дія. Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран, – резюмировали в заявлении.

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Источник: Госспецсвязи

Фото: Depositphotos

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