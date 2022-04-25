Російські хакери роблять все більше кібератак, спрямованих проти пересічних українців. Також зросла кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення у соцмережах та месенджерах.
Про це у понеділок, 25 квітня, повідомили у Держспецзв’язку.
– Зловмисники здійснюють фішингові розсилки з метою заволодіння обліковими даними українців. Meta попереджає про злам акаунтів військових та публічних осіб за допомогою викрадених у фішингових розсилках облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватися, – сказано у повідомленні.
Як уточнюється, у фішингових розсилках хакери часто спекулюють на патріотичних темах та виплатах від держави.
Держспецзв’язку закликало українців не відкривати листи від невідомих адресатів, не переходити за посиланнями з таких листів і не вводити на сторінки з посиланнями свої персональні дані.
Також радять ввімкнути двофакторну авторизацію в соцмережах та всіх сервісах, які підтримують таку послугу.
Повідомляється, що також зловмисники можуть здійснювати розсилку з метою шпигування за людиною та її контактами.
– Зростає кількість фішингових розсилок під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилки, уважно стежать за українськими новинами та швидко реагують на звістку про будь-яку допомогу, – зазначили у Держспецзв’язку.
Відомство уточнило, що не варто переходити за посиланнями у таких повідомленнях, залишати номери своєї картки, телефону тощо.
– Отримати фінансову допомогу від держави можна лише у додатку Дія. Дізнатися інформацію про виплати в інших країнах можна лише в офіційних установах цих країн, – резюмували у заяві.