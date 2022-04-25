Російські хакери роблять все більше кібератак, спрямованих проти пересічних українців. Також зросла кількість інформаційно-психологічних операцій проти українського населення у соцмережах та месенджерах.

Про це у понеділок, 25 квітня, повідомили у Держспецзв’язку.

– Зловмисники здійснюють фішингові розсилки з метою заволодіння обліковими даними українців. Meta попереджає про злам акаунтів військових та публічних осіб за допомогою викрадених у фішингових розсилках облікових даних. У зламаних акаунтах російські хакери розміщують пропаганду та заклики до українців – здаватися, – сказано у повідомленні.

Як уточнюється, у фішингових розсилках хакери часто спекулюють на патріотичних темах та виплатах від держави.

Держспецзв’язку закликало українців не відкривати листи від невідомих адресатів, не переходити за посиланнями з таких листів і не вводити на сторінки з посиланнями свої персональні дані.

Також радять ввімкнути двофакторну авторизацію в соцмережах та всіх сервісах, які підтримують таку послугу.

Повідомляється, що також зловмисники можуть здійснювати розсилку з метою шпигування за людиною та її контактами.

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– Зростає кількість фішингових розсилок під виглядом інформації про державну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, а також українців, які тимчасово виїхали за кордон. Зловмисники, які здійснюють такі розсилки, уважно стежать за українськими новинами та швидко реагують на звістку про будь-яку допомогу, – зазначили у Держспецзв’язку.

Відомство уточнило, що не варто переходити за посиланнями у таких повідомленнях, залишати номери своєї картки, телефону тощо.