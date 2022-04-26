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Факти / Україна

Не буде жодних відтягувань: Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ

Ілля Нежигай редактор стрічки
Не буде жодних відтягувань: Арестович розповів про контрнаступ ЗСУ

Українські збройні сили готові перейти у контрнаступ для звільнення міст та селищ, але процес наступу складніший, аніж процес оборони.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

– Наступ – це набагато складніший вид бойових дій, аніж оборона. Набагато, разів у 10 складніше. Треба зробити наступальне угруповування. Просто уявіть собі картинку… ми міняємось місцями з росіянами. То не наші хлопці бігають по кущах з гранатометами і стріляють по танках, що простіше робити, а наші танки будуть їхати повз кущі, а ворог буде стріляти з гранатомета, – пояснив Олексій Арестович.

Він додав, що втрати української сторони в результаті будуть вищими при наступі, аніж при обороні.

– У нас важкої зброї немає. Нам вона потрібна. Захід її нам надасть, і ми переходимо в контрнаступ. Президент про це сказав… І не буде ніяких відтягувань: як тільки надійшла зброя – переходимо у контрнаступ, ми готові. Питання лише у зброї, але я бачу, що воно вирішується, – сказав радник керівника Офісу президента.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що наступ ворога на Донбасі триватиме близько двох тижнів. Втім, після наступу окупаційних сил РФ можливий контрнаступ ЗСУ.

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Фото: Офіс президента

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